В Тольятти до конца августа ограничат движение по трем улицам
В Тольятти до начала осени нельзя будет проехать по участкам трех улиц. Все из-за планового ремонта тепловых сетей. Ограничения вступают в силу с 1 июня, движение откроют после 31 августа, сообщает администрация Тольятти.
- Проехать нельзя будет по улице Скрябина (от улицы Вавилова до Олимпийской), по улице Чапаева (от улицы Карла Маркса до Калинина) и по улице Тимирязева (от улицы Ларина до Кирова), - говорится на сайте мэрии города.
Власти отмечают, что на улице Тимирязева перекроют и дворовый проезд в районе дома №74. Рядом с местами перекрытий обещают организовать объезды.
ИСТОЧНИК KP.RU