2020-05-29T16:11:15+03:00
Общество

В Тольятти до конца августа ограничат движение по трем улицам

Все из-за ремонта тепловых сетей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Перекроют участки улиц Скрябина, Чапаева и Тимирязева.Перекроют участки улиц Скрябина, Чапаева и Тимирязева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти до начала осени нельзя будет проехать по участкам трех улиц. Все из-за планового ремонта тепловых сетей. Ограничения вступают в силу с 1 июня, движение откроют после 31 августа, сообщает администрация Тольятти.

- Проехать нельзя будет по улице Скрябина (от улицы Вавилова до Олимпийской), по улице Чапаева (от улицы Карла Маркса до Калинина) и по улице Тимирязева (от улицы Ларина до Кирова), - говорится на сайте мэрии города.

Власти отмечают, что на улице Тимирязева перекроют и дворовый проезд в районе дома №74. Рядом с местами перекрытий обещают организовать объезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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