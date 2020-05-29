2020-05-29T16:20:15+03:00
Общество

В Самаре изменили срок действия запрета на проезд по улице Ульяновской

Речь идет об участке от улицы Самарской до улицы Садовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на проезд будет действовать до утра 6 июняЗапрет на проезд будет действовать до утра 6 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре скорректировали участок и период действия запрета на проезд по улице Ульяновской. Ранее сообщалось, что движение ограничат до 11 июня на отрезке от улицы Самарской до улицы Садовой. Теперь же в мэрии города сообщили, что проезд там могут открыть раньше.

- Ограничение будет действовать до 8:00 6 июня 2020 года по улице Ульяновской от улицы Самарской до улицы Садовой и по улице Садовой от дома № 206 до дома № 221, - отметили в администрации Самары.

Напомним, данная мера связана с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы. Горожан просят с пониманием отнестись к ремонту и заранее планировать маршрут своего следования.

Временная схема ограничения движения

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU

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