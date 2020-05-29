Кафе и рестораны в Самаре могут открыть уже в июне

29 Май 2020 2020-05-29T16:57:55+03:00

Сейчас открытие сферы общепита ждут не только сами работники ресторанов, но и сами жители

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В Самарской области рассказали, когда могут открыться кафе и рестораны. Об этом в прямом эфире в группе во «Вконтакте» рассказал первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

- Все решения об открытии той или иной сферы бизнеса принимаются только по предложению главного санитарного врача, - объяснил он.

Как рассказал Виктор Кудряшов, все зависит от эпидемиологической обстановки. Имеют значение три главных фактора. Во-первых, коэффициент распространения болезни не должен превышать 0,5. Считается он просто – суммируется число заболевших за последние четыре дня и делится на сумму числа заболевших за предыдущие четыре дня. Пока этот показатель в регионе не выполняется. Второй фактор – это количество свободных «коронавирусных» коек. Их должно быть более 50% от общего числа. Сейчас это значение в регионе колеблется в пограничных пределах. И третье обязательное условие – число тестирований на коронавирус должно составлять более 120 на 100 тысяч населения. Этот показатель регион выполняет.

- Как только будут выполнены все условия для перехода на третий этап снятия ограничений, а именно он предусматривает открытие ресторанов и кафе, эти заведения заработают, - объяснил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор отметил также, что общее число закрытых заведений в Самарской области меньше, чем в среднем по стране. У нас это количество составляет около 8% от общего числа компаний, а по России – 17,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU