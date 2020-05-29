Виктор Кудряшов о восстановлении самарской экономики: "Об этом скажут гадалки или астрологи"

29 Май 2020 2020-05-29T16:49:18+03:00

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Председатель правительства Самарской области поделился прогнозами о восстановлении экономики региона. Отвечая на вопрос журналиста в прямом эфире в группе Самарская области, он отметил, что на этот вопрос точно могут ответить только гадалки или астрологи. А вот даже минэкономразвития пока не выпустил прогнозы, их ждут только в течение 2-3 недель.

- Я с оптимизмом смотрю на развитие ситуации, все, что происходит в сфере предпринимательства - это и моя боль. Предпринимательство обеспечивает треть валового национального продукта. Это проблемы и для финансовой стабильности региона. Мой оптимизм основан на том, что я примерно представляю темпы снятия ограничений, понимаю, что бизнес в Самарской области пострадал, может, даже меньше чем в других регионах, - отметил Виктор Кудряшов.

Он уточнил, что в регионе вырос экспорт сельскохозяйственной продукции на 20%. Также власти надеются на хороший урожай.

- Видим, что благодаря мерам поддержки на всех уровнях, сегодня принимаются меры по стимулированию автомобильной промышленности. Все это будет способствовать поступенному выходу из кризиса. И я верю что бизнес - общепит, торговые центры, когда туристические компании будут предлагать больше продуктов по внутреннему туризму, и бизнес восстанет из пепла, - отметил спикер.

Для восстановления экономики будут делать многое: например, предполагается, что будут проще многие процедуры и у бизнеса будет простор для принятия самостоятельных решений. Должна помочь и имеющаяся у региона стратегия долгосрочного развития. Применение прописанных там шагов должны привести к росту экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU