В Самаре добавили рейсов на переправе до Рождествено

29 Май 2020 2020-05-29T16:58:40+03:00

Ежедневно суда будут ходить между Самарой и Рождествено с раннего утра и до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре вновь изменят расписание движения судов на речной переправе до села Рождествено. По-новому они начнут курсировать с субботы, 30 мая. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, на маршрут добавили дополнительные рейсы.

Так, из Самары суда ежедневно будут отправляться в 6:45, 8:15 с заходом на Проран, 10:00, 12:00, 14:00 с заходом на Проран, 16:00, 17:30 с заходом на Проран, 19:30 и 21:00.

Первый рейс из Рождествено будет в 6:00, следующие рейсы намечены на 7:30, 9:15, 11:00, 13:00, 15:00, 16:45, 18:30. Последнее судно в Самару будет отправляться в 20:15. Везде время указано местное.

ИСТОЧНИК KP.RU