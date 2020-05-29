В Сызрани показатель заболеваемости коронавирусом превышен в два раза

29 Май 2020 2020-05-29T17:08:18+03:00

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В Самарской области назвали регионы, где заболеваемость коронавирусом превышена в два раза и более. Самая неблагополучная территория - это Сызрань. Здесь показатель, который в среднем по области составляет 78,07, превышен более, чем в два раза. В прямом эфире ГТРК Дмитрий Азаров выслушал доклад главы этого города, который рассказал, что же будут делать в Сызрани, чтобы справиться с проблемой.

- Главам муниципальных образований нужно принимать решение на местном уровне, - отметил губернатор, говоря о сложившейся ситуации.

Для того, чтобы справиться с ситуацией, в Сызрани серьезно ужесточат ограничения. Например, здесь усилят патрулирование мест массового скопления людей, пустят дополнительные патрульные бригады, будут жестче следить за соблюдением масочного режима и постоянно проводить рейды в магазинах, общественном транспорте.

Также Николай Лядин попросил помощи военных: они должны заняться дезинфекцией улиц и общественных пространств. А губернатор в свою очередь подчеркнул, что всем жителям региона придется учиться жить в новых условиях и соблюдать строгие правила до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU