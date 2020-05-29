Бюджет Самарской области недополучит налогов на 2 миллиарда рублей из-за мер поддержки бизнеса

29 Май 2020 2020-05-29T17:23:03+03:00

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Бюджет Самарской области недополучит два миллиарда рублей из-за пандемии коронавируса. В этом виноваты меры поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Об этом рассказал первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов в прямом эфире в группе во «Вконтакте».

- Мы по поручению федеральных властей разработали собственные региональные меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от пандемии, - объяснил он. – Среди этих мер в том числе были предусмотрены и налоговые льготы.

Так, пострадавшим от коронавируса компаниям простили все региональные налоги и сборы за два месяца. В результате региональный бюджет недополучит два миллиарда рублей.

Виктор Кудряшов напомнил, что сильнее всего от пандемии пострадали малый бизнес, гостиничный, ресторанный, туристический сектор, сфера развлечений. У многих падение выручки составило от 80 до 90 процентов. Однако поскольку в целом в экономике региона преобладают крупные предприятия, общий индекс промышленного производства упал всего на 3%.

- Все больше предприятий выходит из режима простоя, - отметил он. – В тех отраслях, где еще сохраняются ограничения, работает около 130 тысяч жителей Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU