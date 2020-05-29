Появились подробности ДТП с велосипедистом и автомобилем Toyota Land Cruiser на Ново-Садовой в Самаре

29 Май 2020 2020-05-29T18:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло в Самаре 29 мая. Авария произошла между Загородным парком и ТЦ «Мега Сити». Как сообщила в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 54-летний водитель автомобиля ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 200 ехал по ул. Шушенская со стороны ул.Травяная, в сторону Ново-садовой. Однако на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 160 а по ул. Ново Садовой допустил наезд на велосипедиста.

42-летний мужчина на велосипеде, по данным полиции, двигался по тротуару вдоль ограды Загородного парка и выехал на пешеходный переход, где и произошло столкновение.

К сожалению, велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, автомобиль получил незначительные повреждения.

Теперь по данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU