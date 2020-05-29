Любители бардовской песни вскоре смогут увидеть фильм о Грушинском фестивале

29 Май 2020 2020-05-29T19:12:03+03:00

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В пятницу, 29 мая, губернатор Самарской области, председатель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили итоги деятельности рабочей группы Госсовета в минувшем году, планы на 2020, реализацию нацпроекта «Культура» и ключевые программы в области культуры и искусства.

Дмитрий Азаров рассказал, что учреждения культуры Самарской области, как и всей страны, перешли в онлайн формат. Так, число посетителей сайтов театров увеличилось на 30%, просмотры страниц театров в социальных сетях выросли в 2 раза по сравнению с периодом до самоизоляции. Число онлайн-посещений библиотек выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- Мы создали специальный интернет-ресурс «Сидим дома», где обобщили все творческие площадки. Человек может зайти на один сайт и весь набор творческих коллективов увидеть, выбрать досуг на свой вкус, - подчеркнул глава региона.

Однако ряд творческих проектов, таких, как фестиваль набережных «ВолгаФест», оперный фестиваль «Имена», фестиваль «Мариинский», перенесли на конец лета или осень, а традиционные фестивали, к примеру, Грушинский фестиваль, пройдут онлайн. Ольга Любимова сообщила, что у любителей бардовской песни вскоре будет возможность посмотреть фильм о легендарном фестивале авторской песни. Рабочее название фильма «Дорога на Джомолунгму».

- Сейчас одна из самых крупных кинематографических команд снимает лирическую комедию с самыми крупными звездами, – поделилась министр. – По сюжету герои одной семьи едут на Грушинский фестиваль, а трогательная развязка сюжета происходит прямо на сцене фестиваля.

Подводя итоги нацпроекта «Культура» в 2019 году, Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область перевыполнила некоторые показатели. Так, детские школы искусств 18 муниципалитетов региона получили 55 новых пианино, в 5 районах губернии открылись автоклубы, также открыты 6 виртуальных концертных залов и 3 кинозала. Завершена реконструкция 2-го пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», капитально отремонтированы здания 6 муниципальных учреждений культуры. А также в Самарской области создали 9 модельных муниципальных библиотек.

Дмитрий Азаров и Ольга Любимова также обсудили реконструкцию самарского драмтеатра, второй площадки Тольяттинского театра «Колесо», цирка и многое другое.

Глава региона также отметил, что Самарская область готовится к реализации масштабного проекта – фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». Он пройдет в сентябре и объединит музыкантов, художников и артистов. Открытие фестиваля пройдет в День города – 12 сентября, и продлится до дня рождения Дмитрия Дмитриевича – 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU