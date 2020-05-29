2020-05-29T20:18:14+03:00
Общество

Молочная продукция в детских садах Тольятти оказалась поддельной

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Теперь за молочной продукцией будут следить внимательнееТеперь за молочной продукцией будут следить внимательнееФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В 59 детских садов Автограда поставляли некачественные молочные продукты, такую информацию прокуратура Самарской области передала в управление Россельхознадзора. Речь идет о сыре, сливочном масле, ряженке, сметане, твороге.

Как установили сотрудники Россельхознадзора между тольяттинскими государственными детскими садами и ООО «Омега», зарегистрированной в Тольятти, заключены контракты на поставку продукции животного происхождения.

В ходе анализа инспекторами Россельхознадзора по Самарской области установлено, что ООО «Омега» поставляло сыр ТМ «Российский», выработанный ООО «Брасовские сыры» (Брянская область»). Как выяснилось, по указанному в системе адресу производства молочной продукции не оказалось. После поставки сыра организацию исключили из реестра системы «Цербер». Как итого, узнать, кто произвел сыр, что поставлялся в детские учреждении, оказалось невозможно

Также сотрудники регионального Россельхознадзора взяли в детском саду №2 «Золотая Искорка», пробы сливочного масла, производителем которого является ООО «Навигатор» (Самарская область), а поставщиком – ООО «Омега». По результатам исследований оказалось, что масло является фальсификатом.

Вся полученная информация передана региональному Министерству образования и науки. Ведомству рекомендовали незамедлительного изъять некачественную продукцию, поставленную ООО «Омега».

В отношении производителя фальсифицированного сливочного масла возбуждено административное производство. ООО «Навигатор» грозит административная ответственность. Все материалы, связанные с деятельностью фантомного предприятия, были переданы в правоохранительные органы Брянской области и территориальному управлению Россельхознадзора.

Сейчас ведомства усилили контроль молочной продукции, поступающей в детские сады региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молочная продукция в детских садах Тольятти оказалась поддельной
Любители бардовской песни вскоре смогут увидеть фильм о Грушинском фестивале
Появились подробности ДТП с велосипедистом и автомобилем Toyota Land Cruiser на Ново-Садовой в Самаре
Бюджет Самарской области недополучит налогов на 2 миллиарда рублей из-за мер поддержки бизнеса
В Сызрани показатель заболеваемости коронавирусом превышен в два раза
В Самаре добавили рейсов на переправе до Рождествено
Виктор Кудряшов о восстановлении самарской экономики: «Об этом скажут гадалки или астрологи»
Кафе и рестораны в Самаре могут открыть уже в июне
В Самаре изменили срок действия запрета на проезд по улице Ульяновской
В Тольятти до конца августа ограничат движение по трем улицам
Стало известно, когда в Самарской области заработают детские лагеря
3,3 млрд рублей выплатят в Самарской области семьям с детьми до 7 лет
График отключения горячей воды в Самаре: когда останутся без благ три района города