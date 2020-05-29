Молочная продукция в детских садах Тольятти оказалась поддельной

29 Май 2020 2020-05-29T20:18:14+03:00

Теперь за молочной продукцией будут следить внимательнее Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области

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В 59 детских садов Автограда поставляли некачественные молочные продукты, такую информацию прокуратура Самарской области передала в управление Россельхознадзора. Речь идет о сыре, сливочном масле, ряженке, сметане, твороге.

Как установили сотрудники Россельхознадзора между тольяттинскими государственными детскими садами и ООО «Омега», зарегистрированной в Тольятти, заключены контракты на поставку продукции животного происхождения.

В ходе анализа инспекторами Россельхознадзора по Самарской области установлено, что ООО «Омега» поставляло сыр ТМ «Российский», выработанный ООО «Брасовские сыры» (Брянская область»). Как выяснилось, по указанному в системе адресу производства молочной продукции не оказалось. После поставки сыра организацию исключили из реестра системы «Цербер». Как итого, узнать, кто произвел сыр, что поставлялся в детские учреждении, оказалось невозможно

Также сотрудники регионального Россельхознадзора взяли в детском саду №2 «Золотая Искорка», пробы сливочного масла, производителем которого является ООО «Навигатор» (Самарская область), а поставщиком – ООО «Омега». По результатам исследований оказалось, что масло является фальсификатом.

Вся полученная информация передана региональному Министерству образования и науки. Ведомству рекомендовали незамедлительного изъять некачественную продукцию, поставленную ООО «Омега».

В отношении производителя фальсифицированного сливочного масла возбуждено административное производство. ООО «Навигатор» грозит административная ответственность. Все материалы, связанные с деятельностью фантомного предприятия, были переданы в правоохранительные органы Брянской области и территориальному управлению Россельхознадзора.

Сейчас ведомства усилили контроль молочной продукции, поступающей в детские сады региона.

ИСТОЧНИК KP.RU