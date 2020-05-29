В Самарской области серьезно вырос экспорт сельхозпродукции по итогам первого квартала

29 Май 2020 2020-05-29T20:47:54+03:00

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В этом году в Самарской области планируют собрать на 10% больше зерна, чем в прошлом году. Только по итогам первого квартала текущего года объем экспорта продукции АПК из Самарской области увеличился на 20%, до $109 млн. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил журналистам председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он также отметил, что объему экспорта продукции АПК Самарская область сейчас занимает первое место в ПФО.

- Как ни странно, по итогам первого квартала, у нас очень вырос экспорт сельхозпродукции. Объем экспорта продукции АПК в первом квартале 2020 года по Самарской области составил $109 млн, что на 20% больше, чем аналогичный показатель 2019 года, - отметил председатель регионального правительства и добавил, что эта отрасль вообще хорошо себя чувствует.

В регионе надеются, что в этом году будет хороший урожай, что тоже позитивно скажется на экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU