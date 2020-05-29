2020-05-29T21:58:27+03:00
Происшествия

На трассе Тольятти – Димитровград лоб в лоб столкнулись Лада Приора и ВАЗ-2113

Два человека погибли
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Поисково-спасательная служба Самарской области" (pss_so/vk.com)Фото группы "Поисково-спасательная служба Самарской области" (pss_so/vk.com)
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В пятницу, 29 мая спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти работали на месте серьезного ДТП. Их вызвали в 18:57 на трассу Тольятти – Димитровград. Там между с. Васильевка и п. Рассвет лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2113 выехал на «встречку», где «встретился» с автомобилем Лада Приора. В итоге автомобиль ВАЗ-2113 перевернулся. К сожалению, водитель погиб. Он ехал один, а вот в Приоре было 4 человека, в том числе ребёнок. Водитель и двое пассажиров получили тяжёлые травмы. Их госпитализированы в больницу. Еще одну пассажирку, пожилую женщину, спасти не удалось. Она умерла до приезда медиков.

Доставать пострадавших и погибших из покорёженных машин спасателям пришлось с помощью гидроинструментов. Подробные детали аварии сейчас выясняют сотрудники МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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