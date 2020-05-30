2020-05-30T11:01:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области число зараженных коронавирусом перевалило за 2,5 тысячи человек

За последние сутки в регионе выявили 42 новых заболевших COVID-19
Вера ЦЫГАНКОВА
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Каждые последние утки чилос новых выявленных случаев коронавирса в регионе снижаетсяКаждые последние утки чилос новых выявленных случаев коронавирса в регионе снижаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжает расти количество людей, подхвативших новую коронавирусную инфекцию. По данным на 30 мая, в регионе за сутки выявили 42 новых случая заражения, это на 6 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, и значительно меньше, чем 28 мая (97 человек) и 27 мая, когда был поставлен рекорд — 135 новых заболевших COVID-19 в регионе.

Тем не менее, общее число зарегистрированных случаев коронавируса выросло и перешло отметку в 2,5 тысячи человек. Сейчас оно составляет 2527 человек. 948 из них выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, 20 челоек, к сожалению, спасти не удалось. У всех умерших пациентов были сопутствующие заболевания.

По числу случаев заражения коронавирусом в регионе лидируют три города в регионе: Самара, Тольятти и Сызрань. Кстати, в Сызрани снова ужесточили режим самоизоляции и масочный режим и вернули ограничения, которые действовали в городе до 18 мая.

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 7 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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