2020-05-30T12:09:07+03:00
Происшествия

Не дожила до 100 лет: в ДТП под Тольятти погибли два человека

Одной из жертв аварии стала 99 летняя женщина
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Трагическое ДТП произошло 29 мая в 19.00 недалеко от Тольятти, в Ставропольском районе Самарской области. По данным полиции, тем вечером автомобиль «Лада-211340» двигался по автодороге «Тольятти-Узюково-Димитровград» со стороны села Рассвет в направлении села Васильевка. За рулем машины находился молодой человек 1994 года рождения. Он решил выполнить обгон, но маневр оказался смертельным.

- Не убедившись в безопасности, водитель «Лады» допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада-217030» под управлением водителя 40-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После удара обе машины улетели в кювет.

В результате происшествия, водитель «Лада-211340» и 99-летняя пассажирка (1921 года рождения) второго автомобиля от полученных травм скончалась на месте аварии. Водитель «Лада-217030» и другие его пассажиры - женщина 1952 года рождения, и 13-летний мальчик были госпитализированы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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