2020-05-30T12:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области

Выяснили, где и как заболели коронавирусом новые 42 пациента из Самарской области
Вера ЦЫГАНКОВА
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География новых случаев коронавируса в Самарской области сегодня не такая обширнаяГеография новых случаев коронавируса в Самарской области сегодня не такая обширнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал подробности заболевания новых 42 пациентов в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 30 мая, общее число зараженных достигло 2527 человек. За последние сутки было зарегистрировано 42 новых случая заражения. Большинство из них выявлены в Самаре — 28 человек.

– Еще 8 новых заболевших в Тольятти, 3 — в Сызрани и по одному новому пациенту с коронавирусом прибавилось в Отрадном, в Волжском и Челно-Вершинском районах, – говорится в сообщении.

24 человека ранее контактировали с уже заболевшими людьми. 19 таких жителей в Самаре, 4 – в Тольятти, 1 — в Волжском районе. У 13 человек обнаружен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Напомним, 948 жителей региона. у которых ранее нашли COVID-19, уже выздоровели, 20 человек, к сожалению, скончались.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры, более того, режим самоизоляции в области продлен до 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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