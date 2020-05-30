2020-05-30T14:06:39+03:00
Спорт

Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»

Футболист попрощался с «Крыльями» и обратился к болельщикам
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ПФК "Крылья Советов"Фото: ПФК "Крылья Советов"
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Несколько дней назад стало известно, что один из самых титулованных современных футболистов, защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков завершает свою карьеру. 31 мая истекает его контракт с самарским клубом.

37-летний футболист подвел итоги своей карьеры игрока. Свое обращение к коллегам и болельщикам он опубликовал в официальной группе «Крыльев».

Он начал со слов благодарности за поддержку в этом сезоне, в котором он провел 18 матчей. - Для меня было важно снова играть в футболке "Крыльев", слышать вашу поддержку и приносить пользу команде, - сказал Анюков.

Вспомнил защитник то, как праздновал свой гол за «Зенит» в ворота «Крыльев Советов». Свое поведение тогда она назвал ошибкой и попросил у клуба прощения. Также Александр Анюков, прокомментировал свой переход в «Зенит».

- Это не было предательством. Мне было тяжело принять это решение, но я не жалею. Ситуация была катастрофическая. Больещики много не знают, что происходило тогда в команде и руководстве. Повторюсь, если бы игроки не начали уходить и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушёл, объяснил Анюков. - Надеюсь ещё увидеть полные трибуны на каждой игре "Крыльев" в будущем. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всё!

Напомним, что после 31 мая Анюков вернется в Санкт-Петерьург и займется тренерской работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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