Самарские компании и бизнесмены взяли «под крыло» паллиативных детей

30 Май 2020 2020-05-30T15:57:02+03:00

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В День защиты детей, 1 июня, «ЕВИТА» поздравит паллиативных детей и вместе с волонтерами привезет им долгожданное специальное питание. Это будет настоящим подарком ведь спецпитание, особенные лекарства для паллиативных детей очень дорогие. Порой на них приходится тратить не менее 15 тысяч рублей в месяц, а то и 30 тысяч. Спецпитание, которое привезут детям 1 июня, приобретено благодаря помощи крупных компаний Самарской области в рамках нового «антикризисного» проекта фонда «ЕВИТА» «Под крылом».

Любой предприниматель, крупный или средний бизнес, и даже частное лицо могут помочь паллиативным детям, просто купив им специальное лечебное питание. Это позволит перераспределить расходы фонда на время кризиса, а значит, своевременно оказать оперативную поддержку в случае экстренных ситуаций и помочь наибольшему количеству детей лекарственными препаратами и медицинским оборудованием, - рассказали в БФ «ЕВИТА».

По словам исполнительного директора Фонрда Ольги Шелест, на призыв уже откликнулось три компаний, которые взяли «под крыло» 6 паллиативных детишек. подопечных находятся «под крылом». Так, торговый комплекс АМБАР будет обеспечивать спецпитанием трех малышей - Льва Зурнаджяна, Вову Моисеева и Сашу Ступаченко. «Самарский хлебозавод №5» взял шефство над Сергеем Куршевуым и Ясиной Зинатовой, а Нотариальная палата Самарской области будет помогать Тимофею Зиновьеву.

Теперь осталось найти «ангелов хранителей» еще для девять малышей, - отмечают в Фонде. Ими может стать все неравнодушные люди. Чтобы присоединиться к проекту «Под крылом» можно просто написать на электронную почту БФ «ЕВИТА» bfevita@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU