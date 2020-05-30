В Самарской области от коронавируса умерли больше мужчин, чем женщин

30 Май 2020 2020-05-30T17:08:53+03:00

Всего от коронавируса в регионе скончались 20 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области за последние сутки нет было летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Однако с того момента как она попала на территорию региона в области умерли 20 пациентов с COVID-19.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, большинство из жертв новой коронавирусной инфекции в регионе составляют мужчины — их 13 человек. Так, в пятницу, 29 мая стало известно о смерти двух мужчин 62 и 64 лет. У них был подтвержден коронавирус. У обоих были сопутствующие заболевания.

Среди жертв новой инфекции также есть 7 женщин. Это 35% от общего числа погибших пациентов с коронавирусом в Самарской области.

Напомним, всего в регионе зарегистрировано 2527 случаев заражения COVID-19. 948 человек смогли справиться с заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU