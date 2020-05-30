Стало известно, когда в Самаре пустят дачные автобусы

30 Май 2020 2020-05-30T17:39:20+03:00

Пока на дачи можно добраться только на личном транспорте или на такси Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Сегодня, уже 30 мая, а сезон дачных перевозок в Самаре так и не стартовал. Всем виной пандемия коронавируса. В условиях действующего режима самоизоляции перемещение людей по возможности должно быть максимально ограничено. Это касается и поездок на садово-дачные участки.

Еще в апреле в региональном оперативном штабе объясняли, что массовые дачные перевозки начнутся только после того, как в области улучшится эпидемиологическая обстановка и будут сняты ограничительные меры. Когда это случиться дачные автобусы начнут ходить в полном объеме.

На данный момент ситуация не изменилась. Количество заболевших COVID-19 по данным на 30 мая выросло на 42 человека и составило 2527 человек. Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 7 июня включительно.

Поэтому в ближайшее время ждать дачных автобусов не приходится. Отправиться на свои участки можно будет только на личном транспорте или на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU