Возможен град и порывистый ветер: на Самарскую область надвигаются грозы

30 Май 2020 2020-05-30T19:08:35+03:00

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Субботнюю жару в 30 градусов в Самарской области сменят грозы. Как сообщают синоптики, тучи над регионом начнут собираться уже в ночь с 30 на 31 мая.

- С выходом волнового циклона с Каспийского моря на районы Поволжья, характер погоды изменится. Местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы с порывистым ветром и градом, - рассказали в Приволжском УГМС.

Порывы ветра будут достигать 15 — 20 м/с. Синоптики обещают также и незначительное понижение температуры. Ночью +14...+19 градусов, а днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до 27 градусов. При этом именно в воскресенье по прогнозам синоптиков местами по области возможен град.

В последующие дни, 1 и 2 июня, в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Ветер будет западный и юго-западный, но в Риволжском УГМС предупреждают о его сильных порывах до 15 — 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU