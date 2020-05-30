Дмитрий Азаров рассказал, зачем звонил Александру Анюкову

30 Май 2020 2020-05-30T20:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Защитник «Крыльев Советов», один из самых титулованных футболистов современности Александр Анюков завершил свою карьеру. Несколько дней назад он уже поблагодарил клуб и своих болельщиков за поддержку. Особую благодарность в своем интервью он выразил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за возможности закончить свою профессиональную карьеру, там, где ее начинал, в родной Самаре.

Ответ главы региона не заставил себя ждать. Дмитрий Азаров лично позвонил футболисту и поблагодарил за сезон, в котором он успел сыграть18 матчей. Об этом глава региона рассказал в своем Instagram.

-Футболист решил На днях Александр Анюков завершил свою яркую и насыщенную футбольную карьеру. Как он сам признался, был рад возможности сделать это дома, на самарской земле, в родном клубе, в котором много лет назад начал профессиональный путь. Для нашей команды было важно иметь в составе опытного и авторитетного игрока. В прошлом году приложил усилия, и футболист вернулся в родной город. Несмотря на то, что большую часть карьеры защитник провёл в Санкт-Петербурге, он всё равно наш, свой парень с Безымянки, - написал Дмитрий Азаров. Известно, что Александр Анюков хочет вернуться в Санкт-Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности. Дмитрий Азаров предложил футболисту, долго там не задерживаться, а, набравшись опыта, ввернуться в Самару в качестве тренера.

Кроме того, в личном разговоре глава региона пожелал Анюкову «успехов в будущем, в жизни после футбола, и предложил подумать по поводу прощального матча, которого наш игрок безусловно достоин».

ИСТОЧНИК KP.RU