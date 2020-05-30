Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 370 человек

30 Май 2020 2020-05-30T20:38:51+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве сделанных исследований на новую инфекцию,

- За прошедшие сутки было сделано 4837 тестов на COVID-19. Всего таких тестов было проведено 156528, – говорится в сообщении.

Напомним, что за последние сутки в Самарской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом.

Также в оперштабе рассказали о жителях региона, которые потенциально могли заразиться коронавирусом и сейчас находятся под наблюдением врачей. На сегодня таких в области 372 человека.

Они также, как заболевшие должны строго соблюдать режим самоизоляции. Однако, к этому ответственно относятся не все. За сутки полиция и другие компетентные органы выявили 71 нарушение режима. По каждому были составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU