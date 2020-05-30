В Самаре лекговушка перевернулась на крышу на перекрестке Революционной и Мориса Тореза

30 Май 2020 2020-05-30T21:41:51+03:00

По предварительным данным, все участники ДТП живы

В соцсетях появилось видео с перевернувшейся на перекрестке машиной

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Вечером 30 мая в Железнодорожном райфоне Самары произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Революционной и Мориса Тореза столкнулись серебристыый внедорожник и легковой автомобиль. От удара лековушку перевернуло на крышу. В исходное положение автомобиль не вернулся, так и остался лежать посередине перекрестка вверх колесами.

Видеозаписью последствий аварии в социальных сетях поделились очевидцы. Разобрать марки машин сложно. Легковое авто сильно повреждено, у внедорожника сильно разбита передняя часть кузова.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, не смотря на серьезные видимые повреждения автомобилий, авария обошалсь без жертв.

На движение других автомобилей ДТП сильно не повлияло.

В настоящее врмя сотрудники полиции выясняют все подробности дорожного происшествия.

В Самаре машина перевернулась на крышу на перекрестке улиц Революционной и Мориса Тореза.

ИСТОЧНИК KP.RU