2020-05-30T23:12:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области коронавирус победили больше тысячи человек

За минувшие сутки из больниц региона выписали 75 взрослых и двоих детей, у которых ране был диагностирован COVID-19
Вера ЦЫГАНКОВА
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Среди выздоровевших сегодня пациентов двое детейСреди выздоровевших сегодня пациентов двое детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области, рассказали о новых случаях исцеления от опасной инфекции.

Так, 30 мая в Самарской области вылечились 77 пациентов, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Их последние анализы показали отрицательный результат. Перед выпиской медики дали пациентам необходимые рекомендации. Таким образом общее количество выздоровевших от COVID-19 в Самарской области превысило тысячу человек (1025 человек). Напомним, что заболевших за минувшие сутки прибавилось заметно меньше, чем в середине недели — 42 человека. Общее число случаев заражения коронавирусом на данный момент оставляет 2527 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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