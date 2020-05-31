31 Май 2020 2020-05-31T08:54:43+03:00

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Стало известно, из-за чего горожане устроили жесткий масочный скандал в МФЦ Сызрани 29 мая. Выясни лось, что во всем были виноваты строгие ограничения, установленные администрацией города. Именно они вызвали возмущение со стороны одного из посетителей.

Скандал произошел на крыльце многофункционального центра в Юго-Западном районе Сызрани. Один из посетителей, 40-летний мужчина, попытался зайти в помещение МФЦ без маски. Сотрудница многофункционального центра потребовала от его надеть индивидуальные средства защиты. Мужчина же заявил, что маски у него нет, коронавирусом он не болеет, и вообще – маска ему только навредит, потому что якобы в ней скапливаются микробы.

Как утверждают очевидцы, сотрудница МФЦ довольно грубо стала требовать все же надеть маску, аппелируя к обязательным требованиям администрации, ужесточившей масочный режим в Сызрани, и уверяя, что, если посетитель будет без маски, МФЦ непременно оштрафуют. Дошло до угроз вызвать полицию. В результате для разрешения конфликта потребовалось даже вызывать заведующую МФЦ, дело удалось решить миром.

ИСТОЧНИК KP.RU