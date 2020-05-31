2020-05-31T08:54:43+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего горожане устроили жесткий масочный скандал в МФЦ Сызрани

Камнем преткновения стали обязательные требования администрации
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Не все готовы соблюдать масочный режим в "присутственных местах"Не все готовы соблюдать масочный режим в "присутственных местах"Фото: Ольга НОВИКОВА
Изменить размер текста:

Стало известно, из-за чего горожане устроили жесткий масочный скандал в МФЦ Сызрани 29 мая. Выясни лось, что во всем были виноваты строгие ограничения, установленные администрацией города. Именно они вызвали возмущение со стороны одного из посетителей.

Скандал произошел на крыльце многофункционального центра в Юго-Западном районе Сызрани. Один из посетителей, 40-летний мужчина, попытался зайти в помещение МФЦ без маски. Сотрудница многофункционального центра потребовала от его надеть индивидуальные средства защиты. Мужчина же заявил, что маски у него нет, коронавирусом он не болеет, и вообще – маска ему только навредит, потому что якобы в ней скапливаются микробы.

Как утверждают очевидцы, сотрудница МФЦ довольно грубо стала требовать все же надеть маску, аппелируя к обязательным требованиям администрации, ужесточившей масочный режим в Сызрани, и уверяя, что, если посетитель будет без маски, МФЦ непременно оштрафуют. Дошло до угроз вызвать полицию. В результате для разрешения конфликта потребовалось даже вызывать заведующую МФЦ, дело удалось решить миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, из-за чего горожане устроили жесткий масочный скандал в МФЦ Сызрани
В Самарской области коронавирус победили больше тысячи человек
В Самаре лекговушка перевернулась на крышу на перекрестке Революционной и Мориса Тореза
Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 370 человек
Дмитрий Азаров рассказал, зачем звонил Александру Анюкову
Возможен град и порывистый ветер: на Самарскую область надвигаются грозы
Стало известно, когда в Самаре пустят дачные автобусы
В Самарской области из-за коронавируса умерли больше мужчин, чем женщин
Самарские компании и бизнесмены взяли «под крыло» паллиативных детей
Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»
В ДТП на трассе в Самарской области погибли молодая женщина и 8-летний ребенок
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области
Не дожила до 100 лет: в ДТП под Тольятти погибли два человека
В Самарской области число зараженных коронавирусом перевалило за 2,5 тысячи человек
Глава Сызрани из-за коронавируса снова закрыл все
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 30 мая 2020 года: за сутки выявлены 42 заболевших