В Самарской области за сутки утонули двое детей

31 Май 2020 2020-05-31T10:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области за сутки утонули два ребенка. Жертвами несчастного случая стали подросток и 10-летний мальчик. Оба трагических происшествия произошли в субботу, 30 мая. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Жаркая погода побудила многих самарцев в выходные отправиться отдыхать к воде. В 13.56 в субботу на пульт ПСС поступил тревожный вызов от отдыхающих на Красноглинском пляже в протоке Серная Воложка. Очевидцы утверждали, что там случилось несчастье – утонул подросток. На место выехали водолазы. К сожалению, информация подтвердилась - в три часа дня им удалось обнаружить тело подростка 2004 года рождения на глубине 4 метров, в семи метрах от дамбы.

Еще один сигнал бедствия поступил на пульт дежурного уже вечером. В 21.40 спасателям сообщили, что в поселке Чкалова в первом Падовском карьере на платном пляже утонул десятилетний мальчик. К сожалению, эта информация также подтвердилась. В половине двенадцатого ночи дежурная смена спасателей обнаружила тело ребенка на 2,5-метровой в четырех метрах от подтопленной дороги.

Напомним, официально пляжи еще не открыты, а вода в реках и на озерах холодная. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU