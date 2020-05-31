В Жигулевске гастарбайтер залез в квартиру через балкон и украл два телефона

31 Май 2020 2020-05-31T10:32:59+03:00

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В Жигулевске гастарбайтер проник в квартиру через балкон и украл два сотовых телефона. Полиция задержала его по горячим следам. Преступление произошло 26 мая, о нем сообщила 54-летняя женщина, живущая в квартире на первом этаже дома на ул.Никитина.

Она рассказала полицейским, что, проснувшись ночью, обнаружила в квартире постороннего мужчину. Женщина подняла крик и выгнала незнакомца, а утром обнаружила пропажу двух сотовых телефонов. Сумма ущерба составила 3300 рублей

Стражи порядка оперативно провели расследование, составили фоторобот, проверили камеры видеонаблюдения и отправили ориентировку всем дежурным нарядам. В результате удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался житель одной из соседних республик, который приехал в Самарскую область на заработки и трудился на стройке. После задержания он сознался в преступлении и отдал украденные телефоны. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU