2020-05-31T13:29:51+03:00
Общество

В Самарской области за сутки коронавирусом заболело еще 85 человек

Это в два раза больше, чем днем ранее
Ольга НОВИКОВА
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В регионе вновь выявлено немало заболевшихВ регионе вновь выявлено немало заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявлено в Самарской области на 31 мая. Как сообщает портал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, в регионе обнаружили еще 85 заболевших. Это вдвое больше, чем накануне, когда было выявлено всего 42 новых заразившихся.

Всего за сутки в стране было выявлено 9268 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области составило 2612 человек. Напомним, 20 из них скончались, более тысячи – выздоровели. Еще около полутора тысяч человек в настоящий момент находятся на лечении под наблюдением врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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