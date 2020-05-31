В Самарской области за сутки коронавирусом заболело еще 85 человек
Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявлено в Самарской области на 31 мая. Как сообщает портал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, в регионе обнаружили еще 85 заболевших. Это вдвое больше, чем накануне, когда было выявлено всего 42 новых заразившихся.
Всего за сутки в стране было выявлено 9268 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области составило 2612 человек. Напомним, 20 из них скончались, более тысячи – выздоровели. Еще около полутора тысяч человек в настоящий момент находятся на лечении под наблюдением врача.
ИСТОЧНИК KP.RU