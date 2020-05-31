При благоустройстве Итальянского сквера в Тольятти похищено более миллиона рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обнаружила, что при благоустройстве Итальянского сквера из бюджета было похищено более миллиона рублей. Правоохранители провели проверку и выяснили, что подрядчик использовал более дешевые и менее качественные материалы, а также схитрил и включил в список выполненных работ то, чего на самом деле не делал.
Контракт на благоустройство Итальянского сквера на Приморском бульваре был заключен мэрией Тольятти на сумму более 60 млн рублей. В результате недобросовестных действий подрядчика, как установила прокуратура, бюджету был нанесен ущерб в размере более миллиона рублей.
По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле районной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU