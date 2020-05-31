Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Сергиевском районе

31 Май 2020 2020-05-31T12:54:11+03:00

При столкновении машин пострадали четыре человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Молодой водитель выехал на встречку и влетел в другую машину

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло в субботу 20 мая в Сергиевском районе Самарской области. На ул.Сквозная в поселке Сургут лоб в лоб столкнулись две иномарки. ЧП произошло в 16.05. 25-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, однако не рассчитал безопасную траекторию и скорость и не заметил встречный автомобиль.

В результате избежать аварии не удалось. Машина лоб в лоб влетела во встречную иномарку – BMW, которой управлял 23-летний молодой человек. К сожалению, не обошлось без жертв: в ДТП пострадали четыре человека, им потребовалась помощь медиков.

- Полиция проводит проверку, устанавливаем все детали происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Всего за 30 мая в Самарской области произошло 13 ДТП с пострадавшими, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. К счастью, обошлось без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU