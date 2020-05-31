Из-за упавшего на дорогу дерева в Куйбышевском районе автобусы пустили в объезд
В Самаре в Куйбышевском районе на проезжую часть упало дерево. Это произошло на пересечении Пугачевского тракта и улицы Бакинская. Рухнувшее дерево создало препятствия для движения транспорта. В результате пришлось даже пустить в объезд автобусы.
Как сообщает компания-перевозчик ООО «СамараАвтоГаз», путь следования пришлось изменить автобусам трех маршрутов. Это автобусы №26, №66 и №76. Пока последствия ЧП не ликвидируют и упавшее дерево не уберут, они поедут по-другому.
- Объезд будет проходить по маршруту ул. Бакинская — ул. Калининградская — ул. 40 лет Пионерии в направлении ул. Грозненская, — сообщает компания-перевозчик.
ИСТОЧНИК KP.RU