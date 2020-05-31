В Самарской области пропали сестры-подростки

31 Май 2020 2020-05-31T14:26:53+03:00

30 мая девочки ушли из дома в Борском районе и до сих пор не вернулись

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В Самарской области ищут двух пропавших сестер-подростков. Поиски ведут правоохранители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что Кристина и Екатерина Гусевы пропали 30 мая. Девочки ушли из дома в с.Языково Борского района, однако обратно не вернулись.

В ориентировках сообщаются приметы пропавших подростков. Старшей, Кристине 16 лет. Ее рост 150-155 см, она плотного телосложения, у нее длинные русые волосы и серо-зеленые глаза. Девушка была одета в светло-розовую футболку с коротким рукавом, синие джинсы и черные кроссовки.

Ее сестре, Екатерине, 15 лет. Она худощавого телослоажения, простом 150-155 см, с серо-зелеными глазами и каштановыми волосами. Одета была в светлую футболку, джинсовые шорты и серебристые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU