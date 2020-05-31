Поругались с родителями и рванули в Самару: полиция рассказала, где нашли пропавших сестер-подростков

31 Май 2020 2020-05-31T17:44:50+03:00

К счастью, безопасности девочек ничего не угрожает

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В Самаре полиция нашла двух пропавших накануне сестер-подростков из села Языково Борского района области. Об этом представители ГУ МВД по Самарской области сообщили в соцсетях. 16-летнюю Кристину и 15-летнюю Екатерину обнаружили в Самаре во второй половине дня 31 мая..

Девочки ушли из дома накануне, 30 мая. Родители забили тревогу, обратились в полицию, к поиску подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Правоохранители оперативно проверили всех друзей и знакомых, пытаясь выяснить, куда могли отправиться девочки, разослали ориентировки.

К счастью, поиски увенчались успехом. Подростков обнаружили далековато от дома - в Самаре, у знакомых. Девочки были живы и здоровы, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

- Девочки рассказали, что уйти из дома они решили после ссоры с родителями, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас школьниц вернули домой, родителям. Полицейские провели с ними воспитательную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU