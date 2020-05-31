2020-05-31T20:20:26+03:00
Общество

От удара оторвало ногу: в Новокуйбышевске пешеход погиб в жутком ДТП

Мужчина переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе
Ольга НОВИКОВА
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Жуткое ДТП произошло в Новокуйбышевске. Фото: скриншот видеоЖуткое ДТП произошло в Новокуйбышевске. Фото: скриншот видео
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Жуткое ДТП произошло в Новокуйбышевске вечером воскресенья, 31 мая. Здесь в районе дома №48 по пр.Победы сбили пешехода. Причем удар был настолько сильный, что у жертвы оторвало ногу.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в 18.20 мужчина 1988 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. И здесь на него наехал автомобиль «Лада Приора». За рулем машины был 28-летний молодой человек.

- По предварительным данным скорость автомобиля была очень высокой, - сообщили в ГУ МВД. - В результате пешеход получил серьезную травму – от удара у него была ампутирована нога.

К сожалению, спасти пешехода не удалось – через час после ДТП он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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