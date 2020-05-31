В Самаре на стене дома нарисуют врача с сердцем в руках

31 Май 2020 2020-05-31T21:29:23+03:00

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В Самаре уличные художники рисуют изображение медика на стене дома. Мурал появится на стене дома №200 по ул.Ново-Садовой. Инициатором создания арта выступили областные власти, а авторами стали те же художники, которые уже выполнили проекты с известными футболистами Дзюбой с Черчесовым.

- В основе изображения лежит образ медицинского работника не зависимо от того врач это или медсестра. Медработник изображен на фоне городского пейзажа, внизу молекула ДНК в цветовой гамме флага России , в руках сердце нашей области, - объяснила художник Оксана Гладкова. - Это благодарность врачам за самоотверженный труд в период борьбы с коронавирусом.

Изображение уже готово на 30%.

Аналогичный проект через неделю планируется начать в Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU