В Самаре на стене дома нарисуют врача с сердцем в руках
В Самаре уличные художники рисуют изображение медика на стене дома. Мурал появится на стене дома №200 по ул.Ново-Садовой. Инициатором создания арта выступили областные власти, а авторами стали те же художники, которые уже выполнили проекты с известными футболистами Дзюбой с Черчесовым.
- В основе изображения лежит образ медицинского работника не зависимо от того врач это или медсестра. Медработник изображен на фоне городского пейзажа, внизу молекула ДНК в цветовой гамме флага России , в руках сердце нашей области, - объяснила художник Оксана Гладкова. - Это благодарность врачам за самоотверженный труд в период борьбы с коронавирусом.
Изображение уже готово на 30%.
Аналогичный проект через неделю планируется начать в Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU