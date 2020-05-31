Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Самарской области

31 Май 2020 2020-05-31T21:52:43+03:00

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31 мая в Самарской области от коронавируса вылечились всего 35 пациентов. Такие данные приводит оперштаб региона. У всех у них диагноз «коронавирус» был подтвержден лабораторно, однако не все проходили лечение в больницах – некоторые боролись с болезнью дома под присмотром врачей.

Известно, что из коронавирусных госпиталей выписали 17 пациентов. Кроме того, амбулаторное лечение успешно завершили 18 пациентов из Сызрани и Самары.

В общей сложности коронавирус победили уже 1060 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU