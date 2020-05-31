2020-05-31T21:52:43+03:00
Общество

Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Самарской области

Половина из них лечилась дома
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Общее число выздоровевших перевалило за тысячу человекОбщее число выздоровевших перевалило за тысячу человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

31 мая в Самарской области от коронавируса вылечились всего 35 пациентов. Такие данные приводит оперштаб региона. У всех у них диагноз «коронавирус» был подтвержден лабораторно, однако не все проходили лечение в больницах – некоторые боролись с болезнью дома под присмотром врачей.

Известно, что из коронавирусных госпиталей выписали 17 пациентов. Кроме того, амбулаторное лечение успешно завершили 18 пациентов из Сызрани и Самары.

В общей сложности коронавирус победили уже 1060 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Самарской области
В Самаре на стене дома нарисуют врача с сердцем в руках
В Сызрани майор-пограничник потерял медаль в школьном дворе
От удара оторвало ногу: в Новокуйбышевске пешеход погиб в жутком ДТП
Стало известно, сколько пассажиров проверили тепловизорами в аэропорту Курумоч за месяц
Поругались с родителями и рванули в Самару: полиция рассказала, где нашли пропавших сестер-подростков
12-летняя девочка утонула в реке под Самарой
На Стромиловском шоссе водитель легковушки на огромной скорости врезался в бордюр и погиб
Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 85 жителей Самарской области 31 мая
В Самарской области разрешили охоту, рыбалку и тренировки спортсменам
В Самарской области пропали сестры-подростки
В Сызрани снова зарегистрировали вспышку коронавируса 31 мая
Из-за упавшего на дорогу дерева в Куйбышевском районе автобусы пустили в объезд
В Самарской области зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом
Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Сергиевском районе
От коронавируса в Самарской области вылечилось еще 77 человек