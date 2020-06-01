Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 июня 2020 года: всего восемь заболевших и дезинфекция улиц

1 Июнь 2020 2020-05-31T22:11:22+03:00

За сутки в Тольятти нашли всего восемь новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Наступило лето, а с ним и новые надежды победить коронавирус в Тольятти. На 1 июня 2020 года (данные на утро) число заболевших в Автограде достигло 450 человек, 16 из них – сотрудники АВТОВАЗа. Причем за минувшие сутки в городе было выявлено всего восемь новых инфицированных. Несколько человек выписались из больниц, в том числе один сотрудник автомобильного завода.

Тем не менее ситуация в городе остается напряженной. Режим самоизоляции в Тольятти, как и по всей Самарской области, продлили до 7 июня. Это значит, что сохраняется строгий масочный режим в транспорте и общественных местах. За его соблюдением следят полиция и дружинники во время специальных рейдов. Правда, власти сделали послабление для охотников и рыболовов - им разрешили заниматься любимым хобби. Также разрешено возобновить регулярные тренировки профессиональным спортсменам.

А владельцы катеров и лодок наконец-то получили разрешение на возобновление навигации.

Власти продолжают бороться с коронавирусом всеми возможными средствами. В частности, в Тольятти ежедневно дезинфицируют общественные пространства, улицы и жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU