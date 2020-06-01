В Самаре отменили еще три ограничения. Какие?

1 Июнь 2020 2020-05-31T23:41:19+03:00

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В Самарской области продолжают смягчать режим самоизоляции. Своим постановлением от 31 мая 2020 года Дмитрий Азаров продлил его до 8 июня, но жизнь горожан и жителей региона становится все проще. Так с 1 июня можно будет рыбачить и охотиться, а также кататься на речных судах по Волге. Повезло и профессиональным спортсменам.

Итак, в новом постановлении оговорено, что теперь разрешено любительское рыболовство и любительская охота, а также спортивная охота на территории специальных охотничьих угодий.

Началась навигация на маломерных судах, следить за соблюдением правил будет ГИМС, это также прописано в документе.

С облегчением могут вздохнуть и профессиональные спортсмены, а также члены сборных: им теперь можно приступить к тренировкам на открытом воздухе. Список тех, кому можно это сделать, опубликует в специальном приказе министерство спорта Самарской области. Обо всем этом губернатор рассказал в своем обращении в инстаграм.

Условия самоизоляции продолжают смягчать. Так сегодня в Самаре уже работают магазины с торговыми залами до 400 кв.м., салоны красоты и другие учреждения сферы услуг, жителям можно гулять и заниматься спортом по 2-3 человека, открыты парки и набережная. При этом в регионе есть несколько территорий, где коэффициент заболеваемости слишком высок. Там ограничения жестче. Например, речь идет о Сызрани.

Дмитрий Азаров - О проделении режима самоизоляции до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU