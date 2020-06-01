В Самарской области мужчина обокрал квартиру 73-летней соседки

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:24:48+03:00

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В селе Черновка Сергиевского района была раскрыта кража. Из дома 73-летней пенсионерки кто-то вынес всю бытовую технику: телевизор, холодильник, обогреватель, электрический чайник и радиоприемник. При этом в последнее время там никто не жил - пенсионерка с дочерью переехала в Самару.

– Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен 34-летний сосед. Мужчина был доставлен в отдел, где все подтвердилось – совпали отпечатки пальцев на посуде. Мужчина признался, что часть имущества он продал, а деньги потратил на собственные нужды, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Некоторые вещи все-таки удалось вернуть законной хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU