2020-06-01T10:24:48+03:00
Общество

В Самарской области мужчина обокрал квартиру 73-летней соседки

Добычей местного жителя стали телевизор, холодильник, обогреватель, электрический чайник и радиоприемник
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Задержанному грозит до шести лет тюрьмыЗадержанному грозит до шести лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В селе Черновка Сергиевского района была раскрыта кража. Из дома 73-летней пенсионерки кто-то вынес всю бытовую технику: телевизор, холодильник, обогреватель, электрический чайник и радиоприемник. При этом в последнее время там никто не жил - пенсионерка с дочерью переехала в Самару.

– Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен 34-летний сосед. Мужчина был доставлен в отдел, где все подтвердилось – совпали отпечатки пальцев на посуде. Мужчина признался, что часть имущества он продал, а деньги потратил на собственные нужды, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Некоторые вещи все-таки удалось вернуть законной хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самары озаботились вырубкой деревьев в центре города
«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО
Самарцы могут подарить детям-сиротам подписку на газеты и журналы
Стало известно, как и где заболели коронавиурсом 36 новых пациентов в Самарской области
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Тольятти квартиросъемщик вынес из дома все ценное и исчез
Давайте творить добро в тишине: помочь тяжелобольным детям из Самары может каждый
В нацпарке «Самарская Лука» за 10 дней в ДТП погибли два лося
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 июня 2020 года: подтвердились 36 случаев
Как цифровые технологии помогут сделать Самару комфортнее и безопаснее?
В Тольятти «Калина» сшибла молодого велосипедиста
В Самарской области мужчина обокрал квартиру 73-летней соседки
Юные самарцы могут нарисовать парк мечты и стать частью выставки под открытым небом
Электробус вернется на дороги Самары во второй половине дня
В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего мужчину, который залез в частный дом
В Тольятти мужчина и женщина организовали наркобизнес
В Самарской области мужчина задолжал свой дочери алиментов на 323 тысячи рублей
«В приоритете забота о здоровье сотрудников»: «Балтика-Самара» ввела усиленные меры защиты персонала
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 июня 2020 года: всего восемь заболевших и дезинфекция улиц
Под Самарой водитель умер в искореженной легковушке в кювете
В Самаре отменили еще три ограничения. Какие?
Раскрыта тайна пропажи двух сестер в Самарской области