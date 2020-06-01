2020-06-01T11:46:58+03:00
Новости компаний

Давайте творить добро в тишине: помочь тяжелобольным детям из Самары может каждый

Коллектив страховой медицинской компании «АСКОМЕД» стал партнером благотворительного фонда «ЕВИТА»
Кристина АДАЕВА
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Фото сайта: globallookpress.comФото сайта: globallookpress.com
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Сегодня мы хотим поднять тему, о которой в обществе принято молчать. Многие предпочитают этого не замечать, испытывают неловкость, проходя мимо, отворачиваются, переводят тему. Мы говорим о детях-инвалидах, детях на грани жизни и смерти – тех цветах жизни, которые лишены не только привычных любому ребенку радостей, но и даже чисто физических возможностей: ходить, сидеть, разговаривать, есть, самостоятельно дышать…

Каждый день их юной жизни наполнен мужеством, волей и надеждами. Каждый день их матери молча и привычно делают одно и то же: заботятся сейчас, не думая о перспективах. Вместе дышать, вместе смотреть, вместе любить жизнь такой, какая она есть, искренне и глубоко ценить и благодарить каждый день за то, что он был дан.

Уже много лет так же привычно и тихо, не рассказывая об этом на каждом углу, самарской благотворительный фонд «ЕВИТА» помогает неизлечимо больным детям, имеющим паллиативный статус. У них сложные диагнозы и истории, от которых сжимается сердце. Этих историй много на сайте фонда «ЕВИТА», и в каждой из них - просьба о помощи от лица ребенка стать его другом и ангелом-хранителем.

Кто-то, случайно увидев это, молча пройдет мимо, сосредоточившись на собственных жизненных задачах и будучи уверенным, что и без того есть кому помочь. Да, так и есть. Просто кому-то не хватает на новый смартфон, а кому-то – на аппарат, поддерживающий дыхание. Кто-то так же молча настроит в личном кабинете своего банка регулярные отчисления в адрес ребенка. Кто-то молча перешлет небольшую сумму, и это уже радость, потому что даже сотня рублей в благотворительности – не мелочь.

И – удивительно! – но отдавая, каждый из нас понимает, что он приобретает что-то очень важное. Что эти дети с недетскими глазами дают возможность взрослым быть большими, сильными и добрыми, реализовывать важную человеческую потребность: делиться добром, отдавать, обогревать. Эти дети становятся ангелами-хранителями для нас, помогая нам оставаться людьми.

12-летняя Юлечка Аргасцева, подопечная фонда «ЕВИТА», стала таким ангелом-хранителям для страховой медицинской компании «АСКОМЕД». Спасибо, Юля! Спасибо фонду «ЕВИТА» за возможность помочь.

Чтобы помочь

Чтобы помочь

ИСТОЧНИК KP.RU

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