В Тольятти квартиросъемщик вынес из дома все ценное и исчез
В Тольятти из квартиры в Ставропольском районе пропала бытовая техника и другие ценности. Заявительницей выступила 60-летняя хозяйка. По ее словам, из дома исчезли пылесос, стиральная машинка, микроволновая печь, холодильник и две швейные машинки. Общий ущерб составил 37,5 тысяч рублей.
– По словам женщины, она сдавала жилплощадь молодому человеку, который в последнее время задерживал оплату, а с середины мая перестал отвечать на телефонные звонки, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанным оказался 24-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж. Он не стал отрицать свою вину. С его слов, он сдал технику в ломбард, а деньги потратил на себя. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU