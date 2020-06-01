В Тольятти квартиросъемщик вынес из дома все ценное и исчез

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:20:51+03:00

За свои поступки 24-летний парень будет отвечать в суде Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти из квартиры в Ставропольском районе пропала бытовая техника и другие ценности. Заявительницей выступила 60-летняя хозяйка. По ее словам, из дома исчезли пылесос, стиральная машинка, микроволновая печь, холодильник и две швейные машинки. Общий ущерб составил 37,5 тысяч рублей.

– По словам женщины, она сдавала жилплощадь молодому человеку, который в последнее время задерживал оплату, а с середины мая перестал отвечать на телефонные звонки, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанным оказался 24-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж. Он не стал отрицать свою вину. С его слов, он сдал технику в ломбард, а деньги потратил на себя. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU