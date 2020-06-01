Жители Самары озаботились вырубкой деревьев в центре города

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:31:56+03:00

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Жители Самары в социальных сетях пожаловались властям на происходящее на улице Челюскинцев. Там вырубили целую аллею деревьев. По словам представителей администрации Октябрьского района, растения находились в охранной зоне сетей теплоснабжения. Подобная мера была необходима, так как на участке будет вестись реконструкция.

– Срубить деревья пришлось, потому что на улице будут вестись работы для подготовки сетей к зимнему периоду 2021 года, – сообщили в администрации.

Власти не рассказали, планируется ли посадка деревьев на данном участке, однако дали понять, что нахождение растений на охранной зоне теплоснабжения само по себе запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU