В Самарской области опасную инфекцию обнаружили у баранов

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:56:17+03:00

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Управление Россельхознадзора по Самарской области рассказало, что в Большечерниговском районе губернии выявлено заболевание баранов. Инфекционный эпидидимит передается половым путем и ведет к гибели особей и последующему бесплодию.

– На данный момент на территории села Благодатовка такой диагноз установили у двух баранов. Возбудитель болезни погибает при температуре 60 градусов в течение 30 минут, при 100 градусах – моментально, – говорится в сообщении.

Отмечается, что заражение возможно также при длительном совместном содержании животных. Приняты соответствующие меры, чтобы избежать подобных случаев и дальнейшего распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU