В Самаре 60-летний водитель «Приоры» сбил 55-летнего мужчину на самокате

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:19:34+03:00

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 31 мая, в Самаре произошло ДТП. На улице Ташкентской 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 55-летнего мужчину, который двигался на электросамокате.

– При наличии тротуара он ехал по проезжей части на двухколесном транспорте, что привело к ДТП. Пострадавший на самокате получил от медиков необходимую помощь, после чего ему было назначено амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU