В Самаре 60-летний водитель «Приоры» сбил 55-летнего мужчину на самокате
Вчера, 31 мая, в Самаре произошло ДТП. На улице Ташкентской 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 55-летнего мужчину, который двигался на электросамокате.
– При наличии тротуара он ехал по проезжей части на двухколесном транспорте, что привело к ДТП. Пострадавший на самокате получил от медиков необходимую помощь, после чего ему было назначено амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU