15 лет работы ради надежности электроснабжения Самарской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:54:47+03:00

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30 мая АО «Самарская сетевая компания» отметило 15-летние с момента создания. Энергетики ССК работают в 34 муниципалитетах губернии и обслуживают около 17 тысяч км воздушных и кабельных линий и 7 тысяч подстанций. На страже энергетической безопасности Самарской области стоят 2 800 сотрудников компании-юбиляра.

Самарская сетевая компания начала работу с Хворостянского района. Износ, принятых в обслуживание ЛЭП и оборудования, приближался к 90%, и аварийные отключения случались нередко. Подобная ситуация была и в других муниципалитетах, где ССК принимала на обслуживание ветхие и даже бесхозяйные электросети.

В сотрудничестве с правительством Самарской области и районными администрациями коллектив ССК обновил и модернизировал более 62% распределительных сетей в своей зоне обслуживания. В некоторых муниципальных районах этот показатель уже приближается к 100%. В итоге значительно снизилось число аварийных отключений электроэнергии. Сегодня система энергоснабжения региона стабильна и безопасна.

Самарская сетевая компания – участник многих крупных инфраструктурных проектов, реализуемых правительством Самарской области. Самой масштабной была работа по подключению к электроснабжению объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, включая стадион «Самара Арена» и фан-зону на площади Куйбышева.

В прошлом году ССК подключила к электроснабжению X Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле, Шестой кассационный суд на Крымской площади и Фрунзенский мост в Самаре. Сегодня идет строительство подстанции 110 кВ для микрорайона Южный город, которая даст возможность развивать прилегающую инфраструктуру.

В непростой эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, энергетики ССК с первого дня режима самоизоляции ежедневно несут круглосуточное дежурство.

- За прошедшие 15 лет наша компания прошла большой путь ради увеличения надежности работы системы электроснабжения Самарского региона. В этом году АО «ССК» начинает свою работу в распределительных сетях Похвистнева, в планах 2020 года реализация значимых инфраструктурных проектов, подключение к электроснабжению новых потребителей, в том числе развитие цифровых сервисов для жителей региона, - отметил генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Сабирович Мухаметшин. - Благодарю руководителей муниципалитетов за доверие и конструктив в совместном решении вопросов энергоснабжения территорий, на которых мы работаем. И конечно, поздравляя коллектив нашей компании с этим небольшим юбилеем, я благодарен каждому из своих коллег за их профессионализм, самоотдачу и ответственное отношение к делу.

ИСТОЧНИК KP.RU