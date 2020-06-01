Стало известно, почему в Самаре застройщик судится с мэром

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:39:40+03:00

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Стало известно, почему в Самаре крупный застройщик подал в суд на мэра Елену Лапушкину. Как оказалось, спор разгорелся из-за лакомого кусочка городской земли в центре областной столицы на пересечении улиц Осипенко и Мичурина. Исковое заявление от ООО «Самарский проект» в мае принял к рассмотрению Арбитражный суд региона. Первое заседание состоится уже 15 июня.

Компания «Самарский проект» - застройщик, руководителем которого значится глава известной в Самаре строительной компании «Град» Эдуард Шматков. Камнем преткновения стал лакомый кусок городской земли - территория бывшего завода 4ГПЗ в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина в Октябрьском районе. Как следует из материалов суда, в начале 2018 года между городской администрацией и ООО «Самарский проект» было заключено соглашение о развитии застроенной территории. Однако в начале февраля 2020 года глава города Елена Лапушкина в одностороннем порядке расторгла это соглашение, отправив застройщику соответствующее уведомление. Бизнесмены с этим решением не согласились и пошли в суд, требуя признать расторжение договора незаконным.

По договору о развитии застроенной территории компания должна была расселить аварийный дом на улице Осипенко, 10. Однако этого так и не произошло. Как объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов журналисту «КП-Самара», с организацией был заключен стандартный договор о развитии застроенной территории, по которому компания взяла на себя обязательства за свой счет расселить и снести аварийный дом.

- После сноса дома компания получала право приобрести земельный участок без торгов, и на этом месте можно было бы построить новое жилье, - объяснил он. - Однако у договора есть конкретные сроки, например, в течение года должен был быть готов проект планировки территории и начато расселение. Для нас, как для администрации города, это самое главное, чтобы люди переехали из аварийного жилья. Компания затягивала сроки, мы направили им две претензии, но не получили на них никакой реакции. Тогда было отправлено уже уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с неисполнением второй стороной обязательств.

Сергей Шанов отметил: после получения такого документа строители наконец начали проявлять активность и попытались снова начать работу над проектом. Однако было уже поздно – по закону после направления уведомления о расторжении договора «откатить назад» уже невозможно. Единственный вариант - признать уведомление недействительным через суд. Что и было сделано.

- Мы сами посоветовали застройщику оспорить расторжение договора в суде. Мэрия не возражает против того, чтобы компания осваивала эту территорию и выполняла взятые обязательства по расселению ветхого дома, - отметил Сергей Шанов. – Если застройщик выиграет суд, никаких повторных торгов не потребуется. А вот если договор все же будет расторгнут, нужны будут повторные торги на право освоения этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU