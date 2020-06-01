«Крылья Советов» проведут контрольный матч с казанским «Рубином»

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:40:47+03:00

Матч, если он состоится, пройдет со всеми мерами предосторожности Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Сегодня, 1 июня, в Казани состоится товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Рубином». Поединок пройдет на тренировочной базе татарстанской команды с соблюдением всех мер безопасности.

– Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посчитал, что в рамках подготовки к возобновлению чемпионата это будет хороший матч для обеих сторон, – сообщает портал Kazanfirst.

Отметим, ранее все футболисты и тренеры самарцев сдали тесты на коронавирус: результат у всех отрицательный. Сейчас иностранная часть команды все равно находится на карантине. В составе казанцев был выявлен как минимум один футболист с COVID-19. «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» – 14-й.

ИСТОЧНИК KP.RU