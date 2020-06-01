На Самарскую область надвигается очередной грозовой фронт

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:58:11+03:00

При этом температура к концу недели будет понижаться

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на этой неделе. Так, завтра, 2 июня, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до 26 градусов.

– В середине недели осадки маловероятны. К концу недели при прохождении очередных фронтальных разделов ожидаются дожди различной интенсивности с грозами и порывистым ветром. Температурный фон понизится, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом температура воздуха днем и ночью в ближайшие дни останется на одинаковом уровне. В темное время суток столбик термометра покажет +15 градусов, днем – не более +27 градусов. Ветер северо-восточного направления разгонится до 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU