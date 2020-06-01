На Самарскую область надвигается очередной грозовой фронт
В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на этой неделе. Так, завтра, 2 июня, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до 26 градусов.
– В середине недели осадки маловероятны. К концу недели при прохождении очередных фронтальных разделов ожидаются дожди различной интенсивности с грозами и порывистым ветром. Температурный фон понизится, – говорится в сообщении синоптиков.
При этом температура воздуха днем и ночью в ближайшие дни останется на одинаковом уровне. В темное время суток столбик термометра покажет +15 градусов, днем – не более +27 градусов. Ветер северо-восточного направления разгонится до 7-12 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU