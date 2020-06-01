2020-06-01T16:07:49+03:00
Новости компаний

Сообщения о долгах за энергоресурсы, пришедшие в мессенджеры самарцев, оказались уловкой мошенников

Самарагорэнергосбыт предупреждает о появлении новой мошеннической схемы
Кристина АДАЕВА
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Остерегайтесь мошенников!Остерегайтесь мошенников!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самарской области предупреждают о появлении новой схемы мошенничества. Как сообщили самарцы в социальных сетях, людям стали приходить сообщения в вайбере с оповещением о наличии у них задолженности за энергоресурсы. Прилагалась к сообщению и ссылка. Только вот вела она не на сайт энергокомпании, а на сайт-двойник. Согласно сообщению, там горожане должны были зарегистрироваться, погасить задолженность и избежать отключения.

- На основании поправок в законодательстве от 24.05.2017 гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» может использовать СМС-рассылку для оповещения должников о наличии задолженности перед энергокомпанией с указанием лицевого счета, по которому можно ее погасить. Отправителем СМС-оповещения при этом бывает указано АО «СамГЭС». Такого рода оповещения могут приходить только клиентам, зарегистрированным на сайте организации и давшим согласие на их получение. Этой поправкой в законодательстве и пытаются воспользоваться мошенники, - прокомментировали в АО «СамГЭС» и попросили самарцав быть бдительными.

Кроме того, энергокомпания советует при получении сомнительного сообщения о задолженности проверить законность сообщения, обратившись к АО «Самарагорэнергосбыт» по телефону +7 846 993-82-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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