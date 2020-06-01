В Самаре перекопают и закроют от машин улицу Некрасовскую

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:04:55+03:00

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В Самаре 1 июня перекрыли для движения улицу Некрасовскую. Это связано с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы. Таким образом, до 7 июля будет закрыт участок от Галактионовской до Молодогвардейской (включая перекресток). Движение троллейбусов 6 и 16 маршрутов будет отменено.

– С 11 июня до 7 июля будет закрыто движение на участке в границах улиц Галактионовской и Самарской. Автобусы №№ 2, 3, 5Д, 6, 23 и 31 будут следовать по скорректированной схеме. Также изменят маршрут автобусы № 53 и № 205, – говорится в сообщении администрации города.

Горожан просят с пониманием отнестись к данным мерам, а также заранее планировать маршрут своего следования. На улицах города сейчас ведется подготовка к следующему отопительному сезону. Более подробнее со схемами перекрытий и объездом можно ознакомиться на портале администрации Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU